Santana, de smaakmaker in Bahrein

Net even naar een 70-jarige vent met een gleufhoed en een gitaar staan luisteren. Je moet toch wat in Bahrein, ondank het jaarlijkse Formule 1-bezoek toch niet helemaal de feesthoofdstad van de wereld. Maar toch, wel interessant om te zien dat Santana met z’n gitaar er wél duizenden mensen op de been krijgt, naast het Bahrain International Circuit in Sakhir, een half uurtje rijden van hoofdstad Manama. En geloof me, de sfeer zat er zowaar lekker in tijdens Black Magic Woman, de Doors-cover van Riders on the Storm en natuurlijk Oye Como Va.



Het blijft een interessant gegeven, hier. Tijdens de trainingen zit er geen hond op de tribune, maar hoe later het wordt op de vrijdag - in Bahrein wat de zondag bij ons is - hoe drukker in de fanzone, naast het circuit. Die rondjes om niets van Max Verstappen en co. geloven ze wel hier. Morgen komen ze wel naar de kwalificatie en zondag naar de race, als het écht ergens om gaat. Maar strik een internationale artiest en het plein staat afgeladen vol. Natuurlijk ook met expats, waar je hier over struikelt met al die olie- en luchtvaartmaatschappijen aan de Perzische Golf. Maar ook met Bahraini en Saudi’s, die op een uurtje rijden van hun strenge land even de bloemetjes buiten komen zetten in het iets minder strikte Bahrein.



Twee jaar terug was hitmachine Avicii de publiekstrekker, vorig jaar Enrique Iglesias, vandaag Santana en morgen het hippe electronica-duo Disclosure.



Fijn ook wel dat ze hier in Bahrein off all places helemaal geen moeilijke fanbeleving strategie van Liberty Media nodig hebben. Gewoon een podium, een plein met plaats voor tienduizend man en toegang met je Formule 1-ticket. Mooi meegenomen als er een paar honderd voorafgaand aan het muzikale hoogtepunt ook nog even naar de autootjes komen kijken.