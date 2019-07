Schumacher junior mag alvast opwarmen in de F2004 van zijn vader

Door Arjan Schouten



Nostalgie, daar draait het dit weekend om in Duitsland. De centjes zijn op, Formule 1 blijven organiseren vinden ze veel te duur op de Hockenheimring. Dus zou dit (voorlopig) zomaar de laatste F1-race kunnen zijn op het illustere Duitse circuit. Geen puurder autoland dan Duitsland op het vaste land van Europa, maar die Formule 1-glorieperiode is er wel voorbij. Ze zijn verwend hier, met Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Nico Rosberg. En dan noemen we alleen nog maar de wereldkampioenen.



Al dat succes, het went. En dan loopt de aandacht terug, daar verandert zelfs een oppermachtige Mercedes niets meer aan. Weer een kampioen, weer een zege... Op een gegeven moment geloven de mensen het wel. Treedt de verzadiging in. ,,De grootste hype was toen Michael begon aan zijn succesperiode. Hij was de eerste die begon te winnen en dan heb je altijd het momentum en de massale interesse mee’‘, vertelde Vettel, zelf ook een viervoudig wereldkampioen, maar zelfs op zijn hoogtepunt bij Red Bull Racing lang niet zo populair in eigen land als Schumi ooit was.

Volledig scherm Michael Schumacher in 2006. © AP

Met Vettel en Nico Hülkenberg rijden er nu nog twee Duitsers rond in de meest prestigieuze raceklasse. Maar de redding voor de toekomst is nabij. En die redding heeft een bekende naam: Mick Schumacher. De 20-jarige zoon van, die nu voor Prema rijdt in de Formule 2. ,,Dat hij voor de deur van de Formule 1 staat en zich hopelijk ergens de komende jaren bij ons voegt, is iets enorms’‘, aldus Vettel. ,,Dat kan een enorme boost voor de sport betekenen in Duitsland.‘’

,,Ik ben er wel bijna zeker van dat Mick zijn kans wel gaat krijgen. En hij kan er voor zorgen dat Duitsers de Formule 1 weer massaal gaan volgen’‘, zo denkt ook Hülkenberg, coureur bij Renault.

Aandachtsmagneet

De Formule 1-organisatie lijkt bijna niet te kunnen wachten op het moment dat een van de teams Schumi junior een stoeltje aanbiedt. Alleen die magische naam al zou ook voor de hele sport een enorme aandachtsmagneet zijn. Dus is het niet zo vreemd dat Schumacher voor eigen publiek alvast even zijn opwachting maakt op de Hockenheimring.



In de ‘über-Ferrari’ van zijn vader, de F2004, scheurt hij vandaag voor de kwalificatie en morgen voor de race als extraatje ter vermaak een paar rondjes langs het publiek in Duitsland. ,,De F2004 is een symbool van een geweldige Formule 1-periode voor Duitsland en ik kan me voorstellen dat er wel wat fans zijn die soms terugverlangen naar die tijden’‘, aldus Schumacher, die veel zin heeft in zijn demonstratierun. ,,Ik ga m’n best doen om die mooie herinneringen weer tot leven te wekken en zal er voor zorgen dat iedereen een beetje plezier heeft.‘’