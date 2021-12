Schumacher vervult volgend jaar dubbelrol: ‘We leiden coureurs op om in toekomst voor Ferrari te rijden’

Teambaas Mattia Binotto meldde aan verslaggevers dat Schumacher in elf grands prix invalt als Charles Leclerc of Carlos Sainz, de twee vaste piloten bij de Italiaanse renstal, onverhoopt uitvallen. De Italiaan Antonio Giovinazzi is de reserve in de andere twaalf grands prix. De Italiaan, die aan het einde van dit seizoen zijn zitje bij Alfa Romeo kwijtraakte, is in 2022 ook coureur in de Formule E, het kampioenschap in de elektrische racewagens.

,,Mick is afkomstig van onze academie, dus ik ben heel blij dat hij in zijn tweede seizoen in de Formule 1 bij ons teams aanschuift als reserve. Hij valt in als het nodig is, maar hopelijk is dat niet het geval”, aldus Binotto. ,,Coureurs van onze academie leiden we op om in de toekomst voor Ferrari in de Formule 1 te kunnen rijden. Mick heeft zich gedurende het seizoen sterk verbeterd; hij is constanter geworden en ook sneller. In de laatste races zat hij veel dichter op de auto’s voor hem, terwijl Haas zijn bolide in het geheel niet heeft doorontwikkeld in het seizoen”.