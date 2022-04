Sebastian Vettel na rampweekeinde: ‘Erger dan dit kan het niet worden’

Bekijk hier hoe Max Verstappen voor de tweede keer dit seizoen uitvalt met motorpro­ble­men

Voor de tweede keer in drie races is Max Verstappen dit seizoen voortijdig uitgevallen. In Melbourne gaf de motor van de Nederlandse wereldkampioen er de brui aan. Verstappen lag op dat moment tweede, op gepaste afstand van leider Charles Leclerc.

9:17