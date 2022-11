Sensatie in São Paulo: Kevin Magnussen pakt pole position en start sprintrace voor Max Verstappen

Door Arjan Schouten



Hij kon het zelf amper geloven. ,,You're kidding me, you're kidding me, you're kidding me”, stamelde Kevin Magnussen over de boordradio, na ongetwijfeld de meest bizarre ronde uit zijn carrière. Hij noteerde vroeg in Q3 op intermediates een bijzonder sterke ronde, nog voor Max Verstappen. Toen George Russell met een pirouette in het Braziliaanse grind eindigde, tekende hij voor een fantastisch verdict voor Haas. Een rode vlag en meer regen in aantocht. Wat een geluk voor het Amerikaanse Haas, dat tot vandaag nooit verder was gekomen dan een vijfde plaats op de grid. De Deen zelf tekende ooit voor een vierde plaats, maar wat hem in Brazilië overkwam had hij in zijn stoutste dromen niet verwacht. Pole in de sprintrace in São Paulo, met Verstappen naast hem op de eerste rij.



Groots werd het feestje gevierd bij Haas, waar Magnussen met gebalde vuisten op zijn bolide stond te feesten.