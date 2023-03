Sergio Pérez voelt zich sterk in strijd met Max Verstappen: ‘Ik geloof echt dat ik net zoveel kans krijg als hij’

Nyck de Vries probeert op alle vlakken te verbeteren: ‘We willen allemaal zo snel zijn als Red Bull’

Zoals veel circuits dit jaar nieuw zijn voor hem, is Melbourne een plek waar Nyck de Vries nog nooit eerder geweest is. De Nederlander van AlphaTauri is op tijd naar de Australische stad gekomen. Om te acclimatiseren en te trainen, zodat hij snel beter kan presteren.