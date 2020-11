Sir Lewis Hamilton? ‘Ik begrijp niet waarom hij al zo lang op die ridderorde moet wachten’

Track Record De avondrace in de woestijn van Bahrein heeft best wat te bieden

25 november Bij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag deel 15 van 2020: het Sakhir Circuit in Bahrein. Verslaggever Rik Spekenbrink zet alles op een rij.