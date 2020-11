Snelste tijd voor Verstappen in merkwaardige ochtendtraining op glad circuit

De hele paddock had zich verheugd op de eerste sessie op Istanbul Park in ruim negen jaar, maar daar kwam al snel verandering in. De organisatie had vlak voor de start van VT1 namelijk de baan schoongemaakt, met als gevolg dat de baan op meerdere plekken nog erg nat en glibberig was. Dat ervoer Verstappen, die als eerste het asfalt opzocht, en vooral Charles Leclerc. Hij reed tijdens zijn opwarmronde een paaltje omver waardoor er onderdelen werden blootgelegd op de baan. Dat was voor de raceleiding reden om de training stil te leggen en dus de rode vlag te zwaaien. ‘Het lijkt wel of ik op ijs rijd’, aldus Max Verstappen. De jarige Lando Norris deed daar nog een schepje bovenop. ‘Dit is nog erger dan ijs.’