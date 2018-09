Sotsji is elk jaar iets meer ‘af’

Persoonlijk heb ik weinig met Rusland na alles wat er afgelopen jaren in de (sport)wereld is gebeurd, maar dat is verder niet zo interessant. Het is als in elk ander land: de mensen en de gebruiken zijn anders, gewoon mee omgaan. Zo scheurden en slingerden we vanochtend weer door de straten op weg van het hotel naar het circuit, met een taxichauffeur die dacht: wil je naar de Formule 1, dan kun je het krijgen ook! Het was nog een gratis ritje ook, want de lokale Ayrton Senna had niet terug van 1000 roebel (13 euro). Aangekomen bij het Autodrome moet de tas door een scanner en wil de strenge mevrouw van de beveiliging even zien dat je telefoon echt een telefoon is en geen bom. Veiligheid boven alles.



Maar wat me vanochtend bij een korte wandeling langs de Zwarte Zee ook opviel: het is allemaal steeds iets meer ‘af’ in Adler. Sinds vorig jaar zijn er een hoop winkels en restaurants bij gekomen. De Boulevard wordt steeds mooier, met de palmbomen, hippe strandtenten en een aantal aangekondigde evenementen voor de komende maanden. Het blijft door Hollandse ogen bezien wat protserig, met hotels in kasteeltjes en paleisjes die de hele nacht van kleur van veranderen. Er hangt, zeker in het Formule 1-weekend, een sfeer van zien en gezien worden. Maar daar is het de – veelal rijke Russen – precies om te doen.