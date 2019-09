Sotsji is wel oké, maar die baan...

Door Arjan Schouten



Nergens is de cultuurshock in de Formule 1 zo groot als in Sotsji. Slechts vier dagen na de bruisende nachtrace in Singapore is het circus alweer gaan draaien in de Russische badplaats aan de Zwarte Zee, een kleine 8000 kilometer noordwestelijker.



En dat blijkt behelpen voor iedereen, bij een temperatuur die 15 graden lager ligt. Geen korte broek hier, maar in fleecetrui naar het circuit, gewapend met paraplu. Tel daar het grauwe decor bij op en het mag duidelijk zijn dat het uitstapje naar de noordelijke Kaukasus voor velen in de paddock niet tot de favoriete afspraken behoort.