Sprintrace: dit zijn de aanpassingen van de regels

FIA pareert ‘schildpad­kri­tiek’ van Max Verstappen op safetycar

De internationale autosportfederatie FIA is niet van plan in te gaan op de roep van enkele Formule 1-coureurs om de snelheid van de safetycar te verhogen. De federatie bracht een verklaring naar buiten waarin het stelde dat de primaire functie van de safetycar de ‘veiligheid van de coureurs, marshals en officials’ is en niet ‘pure snelheid’.

14 april