Teambaas Horner over Verstappen: ‘Het beste van Max moet nog komen’

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull in de koningsklasse en veroverde vorig jaar voor het eerst de wereldtitel. Hij verlengde tot grote vreugde van Horner kortgeleden zijn contract bij de renstal met vijf jaar tot en met 2028. ,,Max is een sleutelfactor in ons team. Hij is ook cruciaal voor ons als het gaat om de ontwikkeling van de auto. Zij input is enorm. In feite stuurt hij met zijn feedback het hele ontwikkelingsproces aan. Echt, onze ontwerpers en monteurs hangen aan zijn lippen als hij wat zegt over de auto.”



Horner raakt nog altijd niet uitgepraat over het vorige seizoen, toen Red Bull eindelijk de hegemonie van Mercedes wist te doorbreken. ,,Er is toen iets heel bijzonders gebeurd en dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Wij versloegen Mercedes, zeven keer op rij wereldkampioen bij de constructeurs. Het was een enorme prestatie om dat dominante team zo uit te dagen en met Max de titel te veroveren. We zijn er als team zo trots op dat hij nu met het nummer 1 mag rijden.”