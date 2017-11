Teambaas Red Bull baalt van nieuwe discussie over haaienvin

Verstappen: In de kwalificatie hoop ik er dicht op te zitten

24 november Max Verstappen kon in de eerste training nog redelijk tevreden zijn, aangezien hij met zijn RB13 vlak achter de topmannen kwam te staan. In de tweede training was het gat echter een stuk groter en restte een zesde plek. ,,Maar we weten wat werkt en wat niet werkt, dus dat gaan we aanpassen voor morgen", vertelt Verstappen.