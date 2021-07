Teambaas Red Bull na actie Hamilton: ‘Alleen maar meer gebrand om de titel te winnen’

Horner was woedend toen de leider in de WK-stand zondag uitviel in de Britse Grand Prix na een botsing met titelrivaal Lewis Hamilton kort na de start. Maar de Red Bull-baas benadrukt dat Verstappen’s uitvalbeurt het team alleen maar motiveert om alles te geven in hun kampioenschapsstrijd met Mercedes.

,,Dit is een ongelooflijk moeilijke manier om het Britse Grand Prix-weekend af te sluiten en het spreekt voor zich dat we allemaal gewoon dankbaar zijn dat Max uit de auto kon weglopen, ondanks dat hij later uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht”, zegt Horner op de site van de Formule. 1.



Horner ontkracht mediaberichten dat Verstappen zijn bewustzijn had verloren na de crash. “Nee, hij was niet knock-out, hij was steeds bij bewustzijn. Het was een enorme crash, waarschijnlijk de grootste uit zijn carrière, en totaal onnodig,” zei Horner. “Gelukkig is hij zonder hulp uit de auto gekomen. Hij is gehavend en gekneusd, maar gelukkig is hij in orde. Dat is het grootste resultaat van zondag,” herhaalde hij.

Bekijk hier nog eens de crash van Verstappen in de GP van Groot-Brittannië:

Mercedes-teambaas Toto Wolff over de rivaliteit: ,,Dit kampioenschap is steeds erg intens, omdat we vechten met alles wat we hebben om dit kampioenschap vast te houden, terwijl we weten dat we niet zo goed als Red Bull en Honda presteren. Daarom hebben we in het verleden achterstand opgelopen en nu hebben we punten goedgemaakt, dus dat komt altijd in evenwicht.”

Volledig scherm Toto Wolff. © AFP

