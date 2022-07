Tegenvaller voor Red Bull: Sergio Pérez gestraft na overtreding in kwalificatie

Pérez moest zich al snel na de kwalificatie, waarin hij als vierde eindigde, melden bij de stewards. Zij kwamen tot het besluit dat de Mexicaan moet worden gestraft omdat hij de lijnen in Q2 met vier wielen passeerde. Op basis van videobeelden is besloten dat de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de sprintrace van de Grand Prix in Oostenrijk zeven plekken naar achter wordt gezet. ,,Dit is heel teleurstellend”, liet hij weten. ,,Ik ga er alles aan doen om in de sprintrace weer een betere uitgangspositie voor de wedstrijd van zondag te krijgen.”