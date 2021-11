Tijd dringt voor GP in Saoedi-Arabië: ‘Natuurlijk is er een lichte zorg dat ze niet alles klaar hebben’

,,Ik was er zelf een aantal weken geleden en toen werd er keihard gewerkt. We krijgen dagelijks updates over de vorderingen en het gaat nu heel snel. Natuurlijk is er altijd een lichte zorg dat ze niet op tijd alles klaar hebben, maar over de kernelementen maak ik me niet druk. Alles wat met de veiligheid te maken heeft, zal klaar zijn. Dat is ook een harde eis van de autosportfederatie FIA”, aldus Masi op Autosport.com.