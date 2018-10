Titeljacht Hamilton start van pole, Verstappen na mankement op P13

Door Arjan Schouten Vier rondjes had hij gereden in de eerste schifting, veilig was hij al wel. Maar bij het uitkomen van bocht 15 raakte Max Verstappen met zijn RB14 een van de ‘exit kerbstones’ en meteen voelde hij dat het fout zat. ,,Ik denk dat er iets is afgebroken’’, zo riep hij meteen door de boordradio. Op eigen kracht haalde hij nog de pits, maar duidelijk zichtbaar was dat het rechterachterwiel niet meer juist onder zijn auto zat. Het verdict in de garage: een defecte wielophanging.

Nu was hij met een zevende tijd wel door naar Q2, maar de haastklus om de auto in een mum van tijd nog hersteld te krijgen voor het restant van de kwalificatie bleek voor de monteurs van Red Bull Racing natuurlijk een onmogelijke. De kwalificatie eindigde hij zo dus als vijftiende, maar gridstraffen voor Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Piere Gasly zorgen er voor dat hij morgen als dertiende weg mag rijden op Circuit of the Americas nabij Austin.

81ste poleposition Hamilton

Zonder Verstappen deed Lewis Hamilton uitstekende zaken in het slot van de kwalificatie op het onverwachts toch droge asfalt van Circuit of the Americas, waar de regen de laatste dagen eindeloos viel. De Brit van Mercedes pakte in een nieuw baanrecord (1.32,237) zijn 81ste poleposition, zijn zesde in zeven optredens in Texas. Scoort hij morgen acht punten meer dan Vettel dan is de vijfde wereldtitel een feit. Een bijzonder realistisch scenario. De Duitser van Ferrari werd weliswaar tweede op 0,06 sec van Hamilton, maar wordt teruggezet naar P5 op de startgrid. Na de vrijdagtraining ontving hij al een gridstraf van drie posities vanwege te langzaam afremmen voor de rode vlaggen. Wint Hamilton morgen, dan moet Vettel dus minimaal vier posities goedmaken om het feestje van Mercedes nog een weekje uit te stellen.

Lewis Hamilton slaakte een zucht van verlichting. ,,Dat was close, zeg. Ze (Ferrari, red) zaten er heel dicht op. Mijn eerste poging was prima, maar niet goed genoeg. De tweede was nog net iets beter. Dat heb je wel vaker, dat je het moet opbouwen. Nu hopen op een gave race morgen.‘’



Sebastian Vettel baalde. ,,Het doet altijd pijn als je op zes honderdsten pole mist. We waren héél close. Ben hier toch best wel blij mee, we hebben Mercedes weer in zicht. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Ik start natuurlijk van P5. Ben er wel aan gewend, ik heb het vaker gedaan.‘’



Kimi Räikkönen, die derde werd in de kwalificatie: ,,De auto voelde goed, we zitten dicht op Ferrari. Het wordt wel een interessante race. Hopen op een goede start en dan zien wat er mogelijk is.‘’