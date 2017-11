'Toro Rosso moet zich zorgen maken over de Honda-motor'

De coureur van McLaren worstelt al een paar jaar met de krachtbron van Japanse makelij en Toro Rosso verruilt de Renault komend seizoen voor de Honda. ,,Ze moeten zich behoorlijk wat zorgen maken", zo vertelt Alonso na afloop van de Grand Prix van Brazilië. De Spanjaard was in een fel gevecht met Felipe Massa, maar zag de Braziliaan op de rechte stukken telkens wegrijden. ,,Het gebrek aan motorvermogen was verbazingwekkend. Zelfs als ik DRS kon gebruiken, reed hij bij me weg. Het is erg jammer dat we dit enorme gebrek aan power hebben, ondanks de batterij, DRS en dergelijke. Ik denk dat we op sommige momenten 50 kilometer per uur langzamer waren."