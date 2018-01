Toro Rosso presenteert nieuwe auto pas op eerste testdag

Fernando Alonso in achterhoede 24 uur Daytona

28 januari Fernando Alonso is bij zijn debuut in de 24 uur van Daytona niet verder gekomen dan de 38ste plaats. De Spaanse Formule 1-coureur, rijdend in een Ligier, had met zijn teamgenoten negentig ronden achterstand op de winnaars, de Cadillac van de Portugezen Joao Barbosa en Filipe Albuquerque en de Braziliaan Christian Fittipaldi.