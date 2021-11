‘Totaal geen grip’ voor Max Verstappen in Mexico, Sergio Pérez razendsnel in derde vrije training

Podcast | ‘Kampioen­schap lijkt wel een verboden woord’

Max Verstappen verraste vriend en vijand door er met de zege in Amerika vandoor te gaan. Austin was toch Mercedesland, het terrein van Lewis Hamilton. Maar de Brit moest zijn meerdere erkennen in Verstappen die daarmee zijn koppositie verstevigde in het WK Klassement. Over de Grand Prix van Amerika praat presentator Etienne Verhoeff met AD F1 watcher Arjan Schouten vanuit Austin in een nieuwe Pitstop.

25 oktober