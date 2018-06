Toto Wolff: Dit was een shitresultaat voor Mercedes

,,Dit zou een goede baan voor ons moeten zijn, maar het hele weekend hebben we fouten gemaakt", legt Wolff uit aan het Oostenrijkse tv-kanaal ORF. ,,Het enige gevoel dat ik heb na dit weekend is dat we wakker moeten worden."



,,We raken achterop op elk aspect. Hier zouden we de maximale punten hebben moeten halen, maar we moesten uiteindelijk de schade minimaliseren", aldus een kwade Wolff. ,,We moeten hier intern goed naar kijken. Dat is nodig", zegt de Oostenrijker over mogelijke consequenties binnen het team.