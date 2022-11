Toto Wolff stopt emoties na omstreden ontknoping in 2021 weg: ‘Met Lewis Hamilton praat ik niet meer over Abu Dhabi’

Zegerecord Lewis Hamilton telt niet voor Mercedes in slotrace Abu Dhabi: ‘Belangrij­ker dat hij vooraan meestrijdt’

Mercedes geeft Lewis Hamilton geen voorkeursbehandeling voor de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De race in het emiraat is de laatste mogelijkheid voor de zevenvoudig wereldkampioen om zijn zegerecord in stand te houden. Sinds zijn eerste seizoen in 2007 won de Brit een of meerdere races per seizoen.

