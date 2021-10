Track Record Formule 1 | Moet Verstappen de snelheid van Hamilton vrezen in Amerika?

Door Arjan Schouten

Amerika, dat is even geleden?

Zeker, het is bijna twee jaar terug dat Formule 1 nog eens over de plas ging richting de States. In november 2019 was Circuit of the Americas nabij Austin voor het laatst het decor van een Amerikaanse grand prix. Het land waar de Formule 1-leiding grootste ambities heeft, maar vanwege de coronapandemie zat Amerika lange tijd potdicht voor het racecircus. Ook nu reist de sport nog zwaar afgeslankt naar Texas, waar de Formule 3 bijvoorbeeld niet rijdt.



Maar het hoofdnummer is net als de W Series weer welkom op COTA, waar ook het publiek massaal wordt verwacht. Volgens Amerika is het met 360.000 bezoekers verdeeld over drie dagen stijf uitverkocht. Al blijft de vraag in Texas altijd wie er voor de races komt en wie voor het bijprogramma. Met Twenty One Pilots op vrijdag, Billly Joel op zaterdag en Kool & The Gang op zondag, zijn het niet alleen de coureurs die herrie gaan maken. Ook vermeldenswaardig: zondag kort na de GP draait DJ Diesel plaatjes op COTA. Wie, zegt u? Diesel is de artiestennaam van niemand minder dan basketballegende Shaquille O’Neal.



Maar het draait om de auto’s, toch?

Absoluut. Lewis Hamilton versus Max Verstappen, deel 17. Zenuwslopend blijft het titelgevecht, waarin Verstappen weer aan kop gaat na de GP van Turkije. De Limburger leidt met 262,5 punten, zes meer dan Hamilton (256,5). In Rusland en Turkije mocht Verstappen bepaald niet klagen met twee tweede plaatsen, want niemand bij Red Bull Racing maakte er een geheim van dat Mercedes de snellere auto leek te hebben.



En dat besef brengt wat zorgen met zich mee. Vijf keer wisselde de positie van leider in het WK dit seizoen al tussen Verstappen en Hamilton, maar met de Nederlander bovenaan lijkt de Brit nu opeens weer favoriet voor de GP van Amerika.

De laatste drie races beschikte hij over het rappere materiaal en dat ga je een keer terug zien in de resultaten. Volgens Verstappens teambaas Christian Horner heeft Mercedes een behoorlijke stap gezet met hun motor, het team zelf houdt het op ‘het beter begrijpen van de auto’ en toegenomen zelfvertrouwen. Hoe dan ook, het levert kopzorgen op bij concurrent Red Bull. Niet voor niets zei Verstappen in Turkije nog dat een stapje extra moet worden gezet om een rol te blijven spelen in het WK.

Verstappen tijdens de GP van Turkije.

Wie heeft de beste papieren op dit circuit?

Niet alleen vanwege de laatste races, ook historisch gezien ben je geneigd te zeggen Mercedes. Met vijf zeges uit acht races op het asfalt in Austin deed niemand het er beter dan Hamilton. Maar ook Verstappen presteerde er niet misselijk met een tweede plaats in 2018, een derde plaats in 2019 en een net gemist podium in 2017 (tijdstraf). Ook werd hij er namens Toro Rosso bij zijn debuut in 2015 al vierde. Met twintig bochten, hoge snelheden en tal van inhaalmogelijkheden kunnen de echte racers er sowieso hun lol op.



Al blijft in Austin altijd de vraag hoe zwaar de banden er te lijden hebben, vanwege de vele hobbels op het circuit. Strategisch gezien zou dat nog interessant kunnen worden. ,,Als je aan het racen bent in sector twee en het begin van sector drie, zijn er veel verschillende lijnen die je kunt nemen, dus deze baan zorgt normaal gesproken voor veel actie en inhaalacties”, aldus de leider in de WK-stand. ,,Afgezien van het feit dat het een geweldige baan is, is er altijd een geweldige sfeer en geweldig publiek.”



Nattigheid zoals bij de laatste races staat vooralsnog niet op de agenda. Sterker nog, het is opvallend zomers voor oktober in Texas, met temperaturen flink boven de 30 graden en veel zon.

Max Verstappen tijdens de GP van Amerika in 2019.

Hoe schat Verstappen zelf zijn kansen in?

Verstappen mikt op zijn eerste zege op Amerikaanse bodem. ,,Elke week zijn er nieuwe uitdagingen die we moeten overwinnen en dat zal deze keer niet anders zijn. Er kunnen veel dingen gebeuren in een race, dus we zullen ons op onszelf en op niemand anders moeten concentreren", zei hij. ,,We zijn altijd competitief geweest in de VS en hebben goede resultaten behaald, dus het gaat erom dat nu om te zetten in een overwinning. Het wordt weer een spannende strijd dit weekend en daar kijk ik naar uit.”



Vrijdag zal Verstappen voorzichtig een balans kunnen opmaken na de eerste vrije training. ,,We hebben een zeer competitieve auto, maar je moet hem vergelijken met Mercedes en dat is altijd het grote vraagteken, bij elke race dit seizoen. Hopelijk kunnen we ze dit weekend aan en de leiding in het kampioenschap behouden.”