Tsunoda haalt superlicentie binnen: ‘Op de simulator al flink geoefend met al die knopjes’

De 20-jarige Tsunoda is de gedroomde kandidaat om in 2021 Danill Kviat te vervangen bij het zusterteam van Red Bull, maar hij moet nog de vereiste superlicentie verdienen. Met de geslaagde test op Imola is dat ‘rijbewijs’ bijna binnen. Rest nog een plek bij de top vier in de eindstand in de Formule 2. Tsunoda staat derde met nog vier races in Bahrein te gaan.