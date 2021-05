Tweede plek in mijnenveld biedt Max Verstappen perspectief: ‘Geen uitvalbeurten of domme fouten veroorloven’

Nieuw duel tussen Max en Lewis? Verstappen wil weer volledige focus in Portugal: ‘Dromen brengt ons nergens’

29 april De battle waar iedereen over praat in de Formule 1 blijft ook in Portugal hét gespreksonderwerp. Maar beide hoofdrolspelers voelen weinig behoefte om er in zo’n vroeg stadium van het seizoen al veel over te zeggen. ,,Het seizoen is nog zo lang…”