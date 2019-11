Tweede pole voor Verstappen na perfecte kwalificatie

Verstappen had tot dusver een ‘P4’ als beste resultaat op zaterdag in Brazilië. Maar zijn Red Bull ‘gaat’ de laatste tijd als een zonnetje. ,,We begrijpen de auto beter”, zei hij er afgelopen donderdag over, enigszins cryptisch. Het chassis is verbeterd, de Honda-motor loopt net een tandje harder en die combinatie was bij de voorlaatste grand prix van het kalenderjaar ruim voldoende om de snelste te zijn.



In de vrije trainingen voorafgaand aan de kwalificatie zaten de teams al dicht op elkaar. Vrijdag was Ferrari het snelst, voor Max Verstappen, zaterdagochtend bleef wereldkampioen Lewis Hamilton de Nederlander net voor in de laatste sessie.