Uitdagers van Max Verstappen: Charles Leclerc wacht al ruim twee jaar op nieuw succes

Door Arjan Schouten



Quizvraag. Wanneer won Ferrari voor het laatst een Grand Prix in de Formule 1? En wie zorgde voor die zege? Geen ramp als u het antwoord even schuldig moet blijven, het is namelijk al een tijdje geleden. Moeilijk voor te stellen, maar het vaak genoeg zo almachtige Ferrari staat al ruim 2,5 jaar droog. Kurkdroog. De GP van Singapore van 2019 was de laatste die Ferrari won, Sebastian Vettel zorgde voor die zege. Het was toen na de zomerstop opeens de derde overwinning op een rij in een seizoen waar ze toch helemaal niet zo sterk aan begonnen waren.