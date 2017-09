Van quokka's tot Kylie: Ricciardo beantwoordt vragen van fans

Hamilton treurt om verdwijnen 'zwaarste race'

26 september Lewis Hamilton noemt het verdwijnen van de Grand Prix van Maleisië een groot verlies voor de Formule 1. ,,Het is heel jammer dat we dit weekeinde voor de laatste keer hier racen. Deze race is een van de zwaarste, zo niet dé zwaarste van het seizoen'', aldus de drievoudig wereldkampioen van Mercedes, die ook dit jaar het kampioenschap leidt.