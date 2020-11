Van Verstappen mag het een onsje minder: ‘23 races per jaar, dat vind ik te veel’

Waarom alle ogen in Istanboel weer op Lewis Hamilton zijn gericht

12 november Bij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar de historie. Vandaag deel 14 van 2020: de Formule 1-rentree in Turkije, waar Lewis Hamilton zondag zijn zevende titel kan pakken.