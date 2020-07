Vandoorne, Gutiérrez of toch Hülkenberg: wie vervangt Pérez op Silverstone?

Giedo van der Garde, de Nederlander die in 2013 in de Formule reed, bood zich quasi-serieus via Twitter aan bij Racing Point. ,,Arme Sergio Pérez... Ik hoop dat je snel herstelt, vriend. Balen, want ik wist dat je hier het podium had kunnen halen. Dat gezegd hebbende, Racing Point, ik kan de eerste vlucht naar Londen nemen." Niet alleen de 35-jarige Van der Garde, die nu namens Racing Team Nederland actief is in het langeafstandsracen, meldde zich spontaan aan.



De Amerikaan Alexander Rossi deed eveneens een open sollicitatie. ,,*Kuch*, Racing Point, ik ken Silverstone héél goed", schreef Rossi op Twitter. Rossi reed in 2015 enkele races in de Formule 1, maar niet op Silverstone. Dat deed hij wel in onder meer de GP3 en GP2 Series.