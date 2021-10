Vaste arts in Formule 1 test positief op corona

Bruno Correia zit daarom in Turkije achter het stuur van de medische auto, met dokter Bruno Franceschini naast zich. Zij hebben die taak normaal gesproken in de elektrische raceklasse Formule E.

De Brit Roberts en de Zuid-Afrikaan Van der Merwe slaagden er vorig jaar in om Romain Grosjean in Bahrein uit een vlammenzee te redden. De Fransman was in de openingsronde gecrasht met zijn Haas-bolide, die door de vangrails schoot en in brand vloog. De medische auto met Roberts en Van der Merwe was snel ter plekke om Grosjean te helpen. Ze kregen volop lof voor hun accurate reddingsactie.