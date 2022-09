Verdubbeling van het aantal sprintraces een feit in de Formule 1: ‘Bouwen door op het succes’

De sprintraces vinden altijd op de zaterdag in een raceweekeinde plaats, en de uitslag bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag. Dit seizoen krijgt de top 8 van de sprintrace punten voor het WK-klassement, vorig jaar was dat nog de top 3. De winnaar mag 8 punten bijschrijven.

Verzilvert Max Verstappen in Singapore al zijn matchpoint? Check hier hoe laat hij in actie komt

Max Verstappen won dit seizoen de sprintraces in Emilia-Romagna en Oostenrijk. De laatste sprintrace vindt op 12 november plaats, bij de voorlaatste GP van het seizoen in Brazilië. Verstappen koerst in hoog tempo af op zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander kan zelfs komend weekeinde in Singapore al wereldkampioen worden, maar hij is dan wel afhankelijk van anderen.