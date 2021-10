‘Verkeerde beslissing’ kost Hamilton punten: ‘Ik wist wat er zou gebeuren’

Toen Hamilton er in Istanboel 50 van de 58 rondes op had zitten, had hij als één van de weinigen nog geen pitstop gemaakt. Het liefst had hij de race uitgereden zonder te stoppen, maar zijn team maakte een andere call. De verkeerde, concludeerden veel kenners, kijkers en de coureur zelf. ,,Ik denk niet dat dit een lastige beslissing was om te nemen", vertelde Hamilton aan Ziggo Sport. ,,Maar het is wat het is, we hebben hierdoor een aantal punten verloren en gaan hier weer van leren.”