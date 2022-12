Verlenging F1 in Zandvoort was nog niet zo logisch: ‘Gemeente wil in zijspan springen en meeprofiteren’

Daniel Ricciardo keert terug naar Red Bull: Australiër derde rijder voor team Max Verstappen

Daniel Ricciardo vertrekt na afloop van de slotrace in Abu Dhabi toch niet helemaal uit de Formule 1. De 33-jarige Australiër, nu nog in dienst van McLaren, keert als derde coureur terug op het oude nest bij Red Bull Racing, zo bevestigde topadviseur Helmut Marko. Later trok hij zijn woorden weer in, dus het is nu wachten op de bevestiging van het team.

18 november