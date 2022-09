Verraste Max Verstappen maakt zich niet druk over enorme verwachtingen: ‘Stresserend? Nah’

Baas Formule 1 lyrisch over 'voorloper' Zandvoort: 'Iedereen wordt warm onthaald’

De Dutch Grand Prix was vorig jaar het beste evenement in de Formule 1 als gaat om sfeer, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. ,,De energie die loskwam was fantastisch. Zandvoort heeft de lat hoger gelegd voor andere circuits”, aldus Domenicali op een bijeenkomst van titelsponsor Heineken.

