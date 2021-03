Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

Samenvatting Verstappen ook onder kwalifica­tie-omstandig­he­den de snelste

26 maart Voor Max Verstappen is de eerste dag van het nieuwe Formule 1-seizoen probleemloos verlopen. Na een P1 in de openingstraining, was hij ook in de avond de snelste. In 23 rondes kwam de Limburger tot 1.30,847. Dat was genoeg om Lando Norris op iets meer dan een tiende te houden, voor Lewis Hamilton was er P3..