Verstappen accepteert derde tijd achter Mercedessen: ‘De lange runs voelen goed’

,,De auto presteerde best goed, al met al een positieve dag”, zei de Limburger, die in beide sessies de derde tijd reed. Beide keren waren wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas sneller in hun Mercedessen. Het verschil in de tweede sessie was het minst groot; Verstappen gaf 0,821 seconde toe op Hamilton en 0,534 op Bottas.

,,Als het om één rondje gaat, kom ik nog flink snelheid tekort op Mercedes, maar in de lange runs voelde de auto lekker aan, fijn om in te rijden, en dat is natuurlijk van belang voor de race”, aldus Verstappen, die vorige week dankzij een slimme bandentactiek de coureurs van Mercedes te kijk zette en de grand prix op het circuit van het Engelse Silverstone won. ,,In de kwalificatierace zal ik niet veel tegen ze kunnen uitrichten, maar wie weet wat er mogelijk is in de race.”

Banden

De banden van Pirelli waren vrijdag gesprek van de dag op het circuit van Barcelona. Het was daar zeer heet (ruim 30 graden) en de baan vergde nog meer van het rubber dan normaal al het geval is. De bandenleverancier heeft iets hardere banden aangeleverd dan vorige week in Silverstone, toen vooral bij de snelle Mercedessen de slijtage een groot probleem was. Verstappen had zijn banden wel volledig ‘onder controle’ en reed mede daardoor harder dan Hamilton en Bottas.

,,We rijden in Barcelona inderdaad op iets hardere banden, dus daar zit een verschil met vorige week. Persoonlijk had ik liever weer de zachtere banden gehad, maar ik heb het helaas niet voor het kiezen”, zei Verstappen, die net als alle andere coureurs de trainingen gebruikte om vooral de banden aan te voelen. ,,Het was behoorlijk heet, maar ik vond de banden goed te managen.””