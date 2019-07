Verstappen achter Hamilton op P2, drama voor Ferrari

Door Arjan Schouten



Op Hockenheim evenaarde Max Verstappen zijn beste kwalificatieresultaat van 2019. Net als in Oostenrijk, waar hij de race uiteindelijk won, mag hij morgen ook in Duitsland als tweede starten. Alleen Lewis Hamilton bleek op het circuit in Baden-Württemberg net een fractie sneller: 0,346 seconde. Valtteri Bottas volgde als derde achter Verstappen, de Fin start op de tweede startrij naast Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing Pierre Gasly.



,,Ik startte voorzichtig in Q1, verloor daarna voor mijn gevoel steeds wat grip, maar ik ben gelukkig met dit resultaat. Op de eerste startrij staan, is gewoon goed’‘, meende Verstappen, die nog wel een wat snellere ronde had kunnen rijden, zo vertelde hij. ,,Niet dat ik meteen een gooi naar pole had kunnen doen, maar er zat nog wel wat ruimte voor verbetering in mijn laatste ronde.‘’