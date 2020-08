Verstappen begint ook in Barcelona achter Mercedessen: ‘Heb abonnement op derde plek’

Hij had alles uit de auto gehaald, vertelde Verstappen. ,,Ik mag niet klagen. Het was een goede ronde.” Meteen daarna, voor de camera van Ziggo, zei de Limburger ook blij te zijn dat het gaatje naar Lewis Hamilton zeven tienden was. ,,Het was eerder een seconde, dus dat is goed.” Het doel om de marge naar een halve seconde te krijgen was net te hoog gegrepen. ,,Maar je moet er wel in blijven geloven.”



Verstappen weet dat zijn Red Bull over een raceafstand doorgaans competitiever is. Wellicht kan hij morgen dus een gooi doen naar zijn tweede zege op rij. ,,Ik was gisteren blij met de balans in de auto en de bandenslijtage in de langere runs. We zullen er morgen dichter bij zitten, maar of het genoeg gaat zijn, weet ik niet. Inhalen is hier ook lastig, je kan niet te dicht op je voorganger komen. Maar als zich een kans voordoet moet je er wel zitten en ervoor gaan, natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat we op strategie moeten proberen te doen.”