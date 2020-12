Verstappen begint slotweekend met snelste tijd, vlak voor Bottas

Van alle twintig coureurs lukte het er één niet een tijd op de klokken te zetten in de eerste sessie. Daniel Ricciardo moest zijn Renault, net als vorig jaar op dit circuit, al vroeg stilzetten vanwege een probleem met de brandstofdruk. Gelukkig voor zijn team gebruikte de Australiër een licht verouderde ‘vrijdagmotor’ die later vandaag toch al verwisseld zou worden, dus grote gevolgen zal dit niet hebben voor de rest van het weekend. Ook voor Alexander Albon was het geen vlekkeloze openingstraining in Abu Dhabi. Hij begon het laatste weekend waarin hij zich kan bewijzen aan de teambazen van Red Bull Racing met een spin in VT1.

Verstappen opende zijn campagne op het Yas Marina Circuit dus met de snelste tijd. In zijn eerste run op de zachtste compound nam hij met 1.37,378 direct de snelste tijd over van Bottas, die daarna nog tot op 34 duizendsten kwam. De poletijd van Lewis Hamilton was vorig jaar echter nog ruim twee tellen sneller. De van corona herstelde wereldkampioen keerde met de vijfde tijd terug in zijn Mercedes, terwijl Mick Schumacher zijn Formule 1-carrière begon met P18 (bijna vier seconden achter Verstappen) in de Haas. Eerder dit jaar viel een trainingsdebuut voor Alfa Romeo nog in het water.