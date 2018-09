Verstappen besluit tweede training als derde

Teambaas Renault: Verstappen wel erg veeleisend

16:38 Cyril Abiteboul, teambaas van Renault, is niet te spreken over de opmerkingen van Max Verstappen. De twintigjarige Limburger stelde dat de Renault-motor in zijn Red Bull ,,uit elkaar kon klappen" op hoger gelegen circuits, zoals die van Mexico, waardoor Red Bull voor een oudere, betrouwbare Renault-motor kiest.