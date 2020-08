Verstappen: ‘De Mercedessen splitten, meer kan ik niet doen’

Max Verstappen klonk in het eerste deel van de race nog wat vinnig over de gekozen strategie van het team, maar was na afloop van de Grand Prix van Spanje realistisch en optimistisch. Het ‘splitten’ van de Mercedessen, dat was het goede nieuws van de dag. De tweede plek was het maximaal haalbare resultaat.

,,Goede punten”, zei Verstappen over de boordradio. Meteen na het uitstappen erkende hij niet de snelheid te hebben gehad van Lewis Hamilton. Maar het achter zich houden van Valtteri Bottas, zowel op het asfalt als in de WK-stand, stemde Verstappen tevreden. ,,Hier ben ik blij mee. De start was cruciaal, daarna ben ik gaan zoeken naar mijn eigen ritme.”

Voor de camera van Ziggo Sport legde hij nog even uit waarom hij vond dat die eerste pitstop te laat kwam. ,,Ik riep al drie of vier ronden dat de banden op waren. Ik ben niet achterlijk, ik snap dat we in verkeer terecht waren gekomen als we eerder waren gestopt. Maar we zijn zo veel sneller dan de rest, zeker op nieuwe banden. We stopten nu twee ronden te laat, maar vanaf dat moment kon ik mijn eigen wedstrijd rijden, op de banden letter. Bottas kon me niet meer aanvallen.” In de internationale persconferentie herhaalde hij tevreden te zijn. ,,Meer dan het splitten van die Mercedessen kan ik nu niet doen.”

Verstappen keek ook vast vooruit naar de volgende race, over twee weken in de Belgische Ardennen. ,,Ik ben altijd realistisch geweest. Vorige week wonnen we dan, oké, mooi. Maar Mercedes is zo dominant, dat verandert niet in een week, of een jaar. Ik ga dus ook niet roepen dat we meedoen om de titel. In Spa verwacht ik ook geen overwinning, maar ik ga het wel weer opnieuw proberen. Het is prima zo.”

