Verstappen: Dit is geweldig

,,Dit was geweldig. Het was heel moeilijk hier om de banden in de gaten te houden. Het is geweldig om te winnen op de Red Bull Ring voor het oog van zoveel Nederlanders."



Ook de nieuwe leider in het WK-klassement, Sebastian Vettel, was lovend voor de Nederlander. ,,Het was een goede consistente race van Max. We konden hem niet bijhalen. Dit is een dikverdiende overwinning."