Verstappen: Één van de makkelijkste races uit mijn carrière

Max Verstappen boekte vanavond in Mexico zijn derde zege in de Formule 1. De 20-jarige Limburger passeerde in de eerste bocht Sebastian Vettel en gaf de koppositie daarna niet meer weg. ,,De start was cruciaal," zei Verstappen na afloop.

,,Na die droomstart hoefde ik alleen nog goed op m'n banden te letten", vertelt Verstappen. ,,Ik kon goed aansluiten bij Vettel. Toen mooi buitenom en daarna had ik de binnenkant. Ik kon meteen een gat slaan en de rest controleren. De auto was geweldig. Na al het gedoe van vorige week is dit een perfect resultaat."

,,Dit was één van de makkelijkste races ooit in mijn carrière."

Toch maakte de Nederlander zich tijdens de Grand Prix nog aardig zorgen. ,,Ik zag de Renault-motoren stranden", zo blikt hij terug. ,,Maar bij ons zag alles er goed uit. Ik wist dat de auto goed was, maar ik wist niet dat de auto zo goed was."

Vorig jaar werd Verstappen de derde plek onthouden, nadat hij een tijdstraf opgelegd kreeg. Vorige week kreeg de Nederlander eenzelfde straf tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. ,,Ik was dan ook fired up. Ik was vastbesloten om hier te winnen. Het is mooi om op het podium te staan voor al die gepassioneerde fans. Ik had hier vorig jaar ook moeten staan, denk ik."

Verstappen denkt dat hij met de RB13 ook nog in de laatste twee Grands Prix van het seizoen kan meestrijden om de winst. ,,Zeker!"

Lewis Hamilton eindigde na een slechte start als negende, maar werd wel voor de vierde keer wereldkampioen. ,,Voor mij was het natuurlijk goed dat Vettel en Hamilton elkaar raakten in de eerste bocht."

Hamilton niet blij met kampioensrace

Hamilton was na afloop niet heel blij met zijn race. ,,Dit was niet het soort race dat ik had gewild'', gaf hij na afloop toe aan interviewer David Coulthard. ,,Ik reed zo'n veertig seconden achter de rest aan. Maar ik heb nooit opgegeven.''

De 32-jarige Brit toucheerde de Ferrari van rivaal Sebastian Vettel kort na de start en moest met een lekke band terug naar de pits. ,,Ik had een goede start. Ik weet niet precies wat er in de derde bocht gebeurde'', zei hij. De Mercedes-coureur moest een lange inhaalrace beginnen die hem tot de negende plaats bracht. Omdat Vettel, die na de botsing een nieuwe voorvleugel nodig had, ook niet verder terug wist te komen dan de vierde plek, was de wereldtitel voor Hamilton alsnog een feit.