Verstappen en Hamilton gaan niet meer inhouden: ‘Je leert altijd, maar hij is een harde racer’

Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes) verschenen vanmiddag tussen de vrije trainingen door bij de persconferentie. ,,Vanzelfsprekend kijken we na afloop altijd erg zorgvuldig naar zulke incidenten, om ons af te kunnen vragen of we iets beter hadden kunnen doen", aldus Horner, gevraagd naar de rol van Verstappen bij de crash. ,,Max staat daar altijd erg voor open en hij is extreem zelfkritisch.”



,,Je leert altijd, maar hij is een harde racer. Dat is onderdeel van zijn persoonlijkheid en één van de redenen dat hij zo populair is. Als hij in de auto zit geeft hij 110% en ik denk dat dat ook invloed heeft op zijn tegenstander. Aanvallend rijden zit in zijn DNA en ik denk niet dat dat gaat veranderen. We willen dat het een spannende, eerlijke titelstrijd blijft, maar als de twee naast elkaar starten gaat hij er vol voor. Lewis heeft laten zien dat dit ook voor hem geldt."