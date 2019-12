Verstappen en LeClerc gaven alvast een voorproefje in ‘Battle of Silverstone’

Door Arjan Schouten



Het was alsof we wereldwijd met miljoenen tegelijk in een kristallen bol tuurden. Alsof de deur naar de toekomst van de Formule 1 heel eventjes op een kier stond, op het asfalt van Silverstone. Of het complete racecircus de teletijdmachine van professor Barabas in was gereden en van 2019 naar pakweg 2026 was geteleporteerd. Naar een tijd waarin het allang niet meer draait om de zoveelste titel van Lewis Hamilton of de vraag of Sebastian Vettel nog eens wat gaat winnen. In dat tijdsgewricht draait het vooral om twee namen: Max Verstappen en Charles Leclerc.



Een tweestrijd die na jaren van akkefietjes op de baan, verbale plaagstootjes naast de kerbstones en schimpscheuten over en weer in de media, is op­gestuwd tot bizarre proporties. De Limburgse straatvechter contra de mondaine Monegask. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Een duel waarbij het gevecht tussen Ayrton Senna en Alain Prost verbleekt. James Hunt versus Niki Lauda? Boezemvrienden, vergeleken met Max en Charles.