Verstappen: Gat met Ferrari gedicht, op Mercedes wat verloren

Volgens Verstappen was zijn race eigenlijk al gelopen in de eerste ronde. ,,Ze gingen met drie de eerste bocht in en ik wist zeker dat vier niet ging passen. Dus bleef ik er even achter, om daarna te profiteren en Vettel in te halen. Dat ging prima, daarna kon ik natuurlijk gewoon mijn eigen tempo rijden.” Een tempo waarmee hij de Mercedessen niet kon bijbenen.



Het was dé conclusie die boven de misschien wel laatste Spaanse GP ooit bleef hangen, jaarlijks weer een tussentijds meetmoment na de komst van een karrenvracht aan updates aan het wagenpark van de koningsklasse. ,,Onze progressie hier was goed, maar natuurlijk niet zo goed als die van Mercedes”, onderstreepte Verstappen, na zijn derde plaats. ,,Het is goed om te zien dat we het gat met Ferrari gedicht hebben, daar ben ik wel blij om. Maar we moeten hard blijven werken en de auto beter blijven maken. We hebben wat goedgemaakt op Ferrari, maar tegelijkertijd wat verloren op Mercedes.”