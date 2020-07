Verstappen gelooft in beterschap: ‘Verwacht nu geen problemen’

Daar moet dit weekend verandering in komen, als het aan Verstappen ligt. De reden dat zijn wagen al na elf rondjes terug naar de pits moest, is snel gelokaliseerd en opgelost. ,,Van een mechanisch probleem werd het een elektrisch probleem. Ik kan natuurlijk niet helemaal in detail treden, maar van onze kant was dat eenvoudig te verhelpen. Uiteindelijk leren we weer van wat er fout is gegaan, dus ik verwacht nu geen problemen.’’



Snel ging daarom de knop om bij Verstappen, die tussen de races door in Oostenrijk in de Red Bull-bubbel bleef. ,,Het is altijd balen dat je uitvalt, maar dit was voor mij ook niet de eerste keer, hè. Je bent niet blij, natuurlijk. Maar je moet ook wel door. Chagrijnig blijven levert je ook niets op. Daar is het team ook niet mee geholpen.’’