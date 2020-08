Verstappen gelooft niet in sprookjes: ‘Alleen op papier is het nog spannend’

Brawn ziet gelijkenis met Schumacher in Verstappen: ‘Limiet van auto is niet limiet van Max’

10 augustus Max Verstappen was sensationeel in de 70th Anniversary Grand Prix, meent technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1. ,,Hij doet me in vele opzichten herinneren aan Michael Schumacher. De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen", aldus de Brit in zijn column op de website van de Formule 1. Brawn was teambaas in de gouden jaren van Schumacher, waarin de Duitser zeven wereldtitels veroverde.