Verstappen geniet met Kelly Piquet bij prijsuitreiking, huldiging in Nederland lijkt uitgesloten

Max Verstappen is in Parijs officieel gekroond tot wereldkampioen Formule 1. Hij ontving de bokaal bij het FIA-gala in het Louvre uit handen van scheidend voorzitter Jean Todt. Omdat Mercedes eerder op de dag bekendmaakte geen beroep aan te tekenen, weet Verstappen voor honderd procent zeker dat zijn titel niet meer in gevaar kan komen.

,,Het was een idiote laatste race. Als iemand me dit scenario had voorgespiegeld, had ik waarschijnlijk een hartaanval gekregen”, blikte hij in zijn speech voor een volle zaal terug op de ontknoping van zondag. “Mijn levensdoel heb ik nu bereikt, wat ik verder nog presteer is alleen nog maar een bonus.”

Verstappen had aan het begin van de avond al uitgebreid zijn verhaal gedaan op een persconferentie, waarbij ook Red Bull-teambaas Christian Horner aanschoof. Voor zijn Nederlandse fans had hij tegenover de NOS een vervelende mededeling: ,,Ik kan bijna zeker zeggen dat een huldiging in Nederland er niet gaat komen.”

Mercedes-kopstokken Lewis Hamilton en Toto Wolff waren uit onvrede over de gang van zaken in de beslissende race niet naar de jaarlijkse afsluiter van het raceseizoen gekomen. Technisch directeur James Allison nam namens de Duitse renstal de honneurs waar.

Volledig scherm Max Verstappen en Christian Horner zijn met Kelly Piquet en Geri Halliwell op weg naar de prijsuitreiking. © ANP

Luid applaus

Na de persconferentie trok Verstappen met zijn vriendin Kelly Piquet richting de grote zaal, waar het grote genieten begon tijdens een bijna drie uur durende ceremonie. Ook de kampioenen in andere klasses werden gehuldigd, onder wie Nyck de Vries, die met Mercedes de wereldtitel veroverde in de Formule E.

Aan het eind van de avond kwam Verstappen onder luid applaus naar voren en ontving hij de bokaal uit handen van Jean Todt, die na drie ambtstermijnen op 75-jarige leeftijd stopt als FIA-voorzitter. Ook Valtteri Bottas, de nummer drie van afgelopen seizoen, was er om zijn prijs in ontvangst te nemen. Van Hamilton, die op het gala werd verkozen tot persoonlijkheid van het jaar, geen spoor.

,,Het is een geweldig gevecht geweest met Lewis, een van de beste coureurs in de sport”, sprak Verstappen met respect over zijn concurrent. ,,We hebben elkaar tot het uiterste gedreven en zijn soms over het randje gegaan. Maar we waarderen elkaar wel. Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen weer met hem te strijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Volledig scherm Max Verstappen © Pool via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.